ஓமிக்ரான் பிஏ4 ஆபத்தானதா? பொது மக்கள் அச்சப்பட தேவையில்லை! அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் நம்பிக்கை..!

Tuticorin

oi-Rajkumar R

தூத்துக்குடி : தமிழகத்தில் புதிய வகை கொரோனா தொற்று பரவல் இல்லை எனவும், தமிழகத்தைப் பொறுத்தவரை கொரோனா தொற்று பற்றி அச்சப்பட தேவையில்லை என தமிழக மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத் துறை அமைச்சர் மா சுப்பிரமணியன் கூறியுள்ளார்.

தென் மாவட்டங்களில் பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளில் கலந்து கொள்வதற்காக தமிழக மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத் துறை அமைச்சர் மா சுப்பிரமணியன் விமானம் முலம் தூத்துக்குடி வந்தடைந்தார். அவரை அதிகாரிகள், திமுக பிரமுகர்கள் உள்ளிட்ட பலர் வரவேற்றனர்.

வெந்த புண்ணில் வேல்...ராஜீவ் கொலை வழக்கில் எஞ்சிய 6 தமிழரை விடுதலை செய்ய ஜி.கே.வாசன் எதிர்ப்பு

பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர், தமிழகத்தில் புதிய வகை ஓமிக்கிரான் பிஏ4 வைரஸ் பதிப்பு செங்கல்பட்டில் ஒருவருக்கு கண்டறியப்பட்டுள்ள நிலையில், முறையான சிகிச்சைக்குப் பிறகு தற்போது நலமாக உள்ளார்.

English summary

Tamil Nadu Medical and Public Welfare Minister Ma Subramaniam has said that there is no new outbreak of corona in Tamil Nadu and there is no need to worry about corona infection in Tamil Nadu.