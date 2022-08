ஈபிஎஸ் ஆதரவாளரான முன்னாள் மா.செ வீட்டில் பெட்ரோல் குண்டு வீச்சு.. நள்ளிரவில் ‘திடுக்’- 3 பேர் யார்?

Tuticorin

தூத்துக்குடி : எடப்பாடி பழனிசாமியின் ஆதரவாளரான அதிமுக முன்னாள் மாவட்ட செயலாளர் வீட்டில் பெட்ரோல் குண்டு வீசப்பட்ட சம்பவம் தூத்துக்குடியில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

அதிமுக முன்னாள் மாவட்ட செயலாளர் ஆறுமுக நயினார் தற்போது அதிமுக எம்.ஜி.ஆர் மன்ற மாநில இணைச் செயலாளராக உள்ளார்.

இவரது வீட்டில் நேற்று நள்ளிரவு அடையாளம் தெரியாத நபர்கள் பெட்ரோல் குண்டு வீசிச் சென்றதாக கூறப்படுகிறது. மேலும் இவரது உறவினர் லட்சுமணன் என்பவர் வீட்டிலும் பெட்ரோல் குண்டு வீசப்பட்டுள்ளது.

இச்சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இதுகுறித்து தூத்துக்குடி மத்தியபாகம் காவல் துறையினர் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

The incident of petrol bomb hurling at the house of AIADMK former district secretary Arumuga Nainar, a supporter of Edappadi Palaniswami, has caused a stir in Thoothukudi.