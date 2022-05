நான் திருடல விட்ருங்க! ஸ்டேசனில் பெண்ணை அடித்து துன்புறுத்திய பெண் போலீஸ்! தூத்துக்குடி அதிர்ச்சி..!

Tuticorin

oi-Rajkumar R

தூத்துக்குடி : தூத்துக்குடியில் காவல் நிலையத்தில் பெண்ணை அடித்து துன்புறுத்திய விவகாரத்தில் சப்-இன்ஸ்பெக்டர் மற்றும் 3 பெண் காவலர்கள் சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில், தனிப்பிரிவு காவலர் ஒருவர் பணியிட மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளார்.

தூத்துக்குடி, முத்தையாபுரம் கிருஷ்ணா நகரைச் சேர்ந்தவர் தனுஷ்கோடி மகன் பிரபாகரன் என்பவரது வீட்டில் கடந்த 4ம் தேதி 10 பவுன் நகை மாயமானது.

இது தொடர்பாக அவர் முத்தையாபுரம் காவல் நிலையத்தில் புகார் செய்தார். மேலும் பக்கத்து வீட்டைச் சேர்ந்த சண்முகம் மனைவி சுமதி (40) என்பவர் மீது சந்தேகம் இருப்பதாக புகாரில் தெரிவித்துள்ளார்.

A sub-inspector and three female constables have been suspended for assaulting a woman at a police station in Thoothukudi, while a private constable has been transferred.