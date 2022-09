மக்கள் திரண்டு வந்து அடிப்பாங்க.. புலம்பிய ‘திமுக’ கவுன்சிலர்.. ஆடியோ வெளியானதால் பரபரப்பு!

Tuticorin

oi-Vignesh Selvaraj

திருச்செந்தூர் : திருச்செந்தூர் நகராட்சியில் கடும் குடிநீர் தட்டுப்பாடு நிலவுவது பற்றி, திமுக கவுன்சிலர் ஒருவர் புலம்பிய ஆடியோவால் பரபரப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.

நம்மை பொதுமக்கள் அடித்து விரட்டக்கூடிய நிலைமை வரப்போகிறது என்று திமுக கவுன்சிலர் ரூபன் அந்த ஆடியோவில் வேதனையுடன் பேசியுள்ளார்.

கடந்த சில நாட்களாக நிலவி வரும் கடும் குடிநீர் தட்டுப்பாட்டால் திருச்செந்தூர் நகராட்சி பகுதி மக்கள் கடும் கோபத்தில் இருப்பதாகவும், இனி காரணம் சொன்னால் நகராட்சிக்கே வந்து நம்மை அடிப்பார்கள் என்றும் அந்த ஆடியோவில் அவர் புலம்பியுள்ளார்.

English summary

An audio of a DMK councilor lamenting the severe shortage of drinking water in Tiruchendur municipality has created a sensation.In the audio, he has lamented that people are angry due to severe water shortage.