வாரிசு விமர்சனம்: விஜய் ரசிகர்களின் எதிர்பார்ப்புகளை பூர்த்தி செய்தாரா இயக்குநர் வம்சி?

சென்னை: தோழா படத்திற்கு பிறகு நீண்ட இடைவேளைக்கு பிறகு தமிழ் ரசிகர்களுக்காக நடிகர் விஜய்யை வைத்து படம் இயக்கி உள்ளார் இயக்குநர் வம்சி. வாரிசு இசை வெளியீட்டில் இருந்து கடைசியாக கொடுத்த பேட்டி வரை இந்த பொங்கல் வாரிசு பொங்கல் என கெத்தாக பேசி வந்தார்.

வாரிசு படம் இன்று வெளியாகி உள்ள நிலையில், விஜய் ரசிகர்களின் ஒட்டுமொத்த எதிர்பார்ப்புகளையும் இயக்குநர் வம்சி பூர்த்தி செய்தாரா? என்கிற கேள்வி எழுந்துள்ளது.

பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு ஆக்‌ஷன் பேக்ட் படமோ, கேங்ஸ்டர் படத்தையோ நடிகர் விஜய் கொடுக்கவில்லை. ஜாலியாக ஒரு படத்தை ரசிகர்கள் குடும்பத்துடன் இந்த படத்தை பார்க்க வேண்டும் என நினைத்தே இப்படியொரு லைட் ஹார்டட் கதையை தேர்வு செய்துள்ளார்.

ஆட்டநாயகன் பஞ்ச் வசனம் ட்ரெய்லரில் நடிகர் விஜய்யின் ஆக்‌ஷன் காட்சிகளை பார்த்த ரசிகர்களுக்கு காமெடி வேணுமா காமெடி இருக்கு.. ஃபைட் வேணுமா ஃபைட் இருக்கு.. சென்டிமென்ட் வேணுமா சென்டிமென்ட் இருக்கு, டான்ஸ் வேணுமா டான்ஸ் இருக்கு என தயாரிப்பாளர் தில் ராஜு சொன்னது போலத்தான் படம் மொத்த பேக்கேஜாக வந்துள்ளது.

நெல்சன் இயக்கத்தில் வெளியான பீஸ்ட் படம் சொதப்பிய நிலையில், அதிலிருந்து நடிகர் விஜய் இந்த படத்தின் மூலம் மீண்டாரா? இந்த பொங்கல் போட்டியில் துணிவு படத்தை முந்தினாரா என்கிற முழு விமர்சனத்தை தெரிந்து கொள்ள இந்த லிங்கை க்ளிக் செய்யுங்கள்..\

Varisu Movie Review in Tamil (வாரிசு திரைப்பட விமர்சனம்): Actor Vijay Starring Varisu Movie Released Today Ahead of Pongal Festival. Check out the Complete Review and Public Opinion on Varisu Movie Which hit the Big Screens with huge expectations among Vijay Fans.