அதிர வைத்த அருணா ஜெகதீசன் ஆணையம்! 9 காவலர்கள் மீது என்ன நடவடிக்கை? டிஜிபி சைலேந்திர பாபு சொன்ன தகவல்

Vellore

oi-Rajkumar R

வேலூர் : தூத்துக்குடி துப்பாக்கிச் சூடு சம்பவம் தொடர்பாக அளிக்கப்பட்ட அருணா ஜெகதீசன் ஆணையத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள காவலர்கள் 9 பேரிடம் விளக்கம் கேட்டுள்ளோம், அதன்பிறகு இதுகுறித்து நடவடிக்கை எடுக்கப்படுமென தமிழக டிஜிபி சைலேந்திர பாபு கூறியுள்ளார்.

வேலூர் சரகத்தில் உள்ள வேலூர், திருவண்ணாமலை, திருப்பத்தூர், ராணிப்பேட்டை ஆகிய மாவட்டங்களில் பொது மக்கள் தவற விட்ட மற்றும் குற்றவழக்குகளில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட ஒரு கோடியே 90 லட்சத்து 15 ஆயிரம் மதிப்பிலான 124 சவரன் நகைகள், 101 இருசக்கர வாகனங்கள், 384 செல்போன்கள் மற்றும் பணம் உள்ளிட்டவை உரிமையாளர்களிடம் ஒப்படைப்படைக்கப்பட்டது.

மேலும் வேலூர் சரகத்தில் சிறப்பாக பணியாற்றிய காவலர்களுக்கு பாராட்டு சான்றிதழ் மற்றும் வெகுமதியை வழங்கும் நிகழ்வில் தமிழக சட்டம் ஒழுங்கு டிஜிபி சைலேந்திர பாபு கலந்துகொண்டு உரிமையாளர்களிடம் பொருட்களை வழங்கி, காவலர்களை கௌரவித்தார்.

தூத்துக்குடி துப்பாக்கிச் சூடு.. 9 காவலர்களிடம் விளக்கம் கேட்பு! டிஜிபி சைலேந்திர பாபு தகவல்

English summary

Tamil Nadu DGP Sylendra Babu has said that we have sought an explanation from the 9 policemen mentioned in the order issued in connection with the Thoothukudi shooting incident, after which action will be taken.