தடுமாறிய அமைச்சர்! தாங்கிப்பிடித்த மகன்! பதறிய திமுக நிர்வாகிகள்! பின்னணி காரணம் என்ன?

Vellore

oi-Arsath Kan

வேலூர்: திமுக மேடையில் அமைச்சர் துரைமுருகன் நிலை தடுமாறி கீழே விழுந்த நிலையில் அவரை அவரது மகனும், நாடாளுமன்ற உறுப்பினருமான கதிர் ஆனந்த் தாங்கிப் பிடித்துக் கொண்டார்.

அமைச்சர் துரைமுருகன் திடீரென கீழே விழுந்ததை பார்த்த திமுக நிர்வாகிகள் பதறிப்போய் விட்டார்கள்.

இதனிடையே தனக்கு ஒன்றும் இல்லை எனக் கூறி மெதுவாக மேடையிலிருந்து இறங்கிய அமைச்சர் துரைமுருகன் கார் மூலம் வீட்டுக்கு புறப்பட்டுச் சென்றார்.

English summary

When Minister Duraimurugan tripped and fell down on the DMK Stage, his son and Member of Parliament Kathir Anand held him up.