மகனை முதல்வராக்கி, துணை பிரதமராக கனவு காணும் ஸ்டாலின்: அண்ணாமலை

வேலூர் : திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் துணை பிரதமராகவும், தனது மகன் உதயநிதியை முதல்வராக்கவும் காய் நகர்த்துகிறார் என பாஜக மாநில தலைவர் அண்ணாமலை விமர்சனம் செய்தார்.

வேலூரில் பாரதிய ஜனதா கட்சியின் வேலூர் மாவட்ட செயல்வீரர்கள் கூட்டம் மாவட்டத்தலைவர் தசரதன் தலைமையில் நடைபெற்றது.

இதில் நிர்வாகிகள் கார்த்தியாயினி வெங்கடேசன் உள்ளிட்ட திரளான பாஜகவினர் கலந்துகொண்டனர். இதில் பாஜக மாநில தலைவர் அண்ணாமலை கலந்துகொண்டு பேசினார்.

