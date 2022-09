"குடும்பத் தலைவிகளுக்கு ரூ.1000 வழங்க சில்லறை மாற்றிக் கொண்டிருக்கிறோம்" அமைச்சர் துரைமுருகன்!

Vellore

oi-Yogeshwaran Moorthi

வேலூர்: குடும்பத் தலைவிகளுக்கான ரூ.1000 உரிமைத் தொகை விரைவில் வழங்கப்படும் என்று அமைச்சர் துரைமுருகன் தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழகத்தில் கடந்த 2021ம் ஆண்டு நடைபெற்ற சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில், திமுக தனிப் பெரும்பான்மையுடன் வெற்றி பெற்று ஆட்சி அமைத்தது. தொடர்ந்து, தமிழக முதலமைச்சராக மு.க.ஸ்டாலின் முதன் முறையாக பதவியேற்றார். அவர் தலைமையிலான திமுக அரசு அமைந்து கிட்டத்தட்ட ஒன்றரை ஆண்டுகள் நிறைவடைந்து உள்ளது.

ஆனால் சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் பிரசாரத்தின் போது திமுக தேர்தல் அறிக்கையில், ஆட்சிக்கு வந்தால் அனைத்து குடும்பத் தலைவிகளுக்கும் மாதம் ரூ.1,000 உரிமைத் தொகை அளிக்கப்படும் என வாக்குறுதி அளிக்கப்பட்டு இருந்தது. எனினும் திமுக அரசு அமைந்து ஒன்றரை ஆண்டுகல் நிறைவடைந்துள்ள உள்ள நிலையில், இதுவரை அது குறித்து எந்த அறிவிப்பும் வெளியாகவில்லை.

English summary

Minister Duraimurugan has said that Rs.1000 for every family women will be given soon.