குப்பை கொட்டினால் ரூ.500.. வீடியோ எடுத்து அனுப்பினால் ரூ.200.. வேலூர் மாநகராட்சி அதிரடி அறிவிப்பு!

வேலூர்: வேலூர் மாநகராட்சியில் பொது இடங்களில் குப்பை கொட்டுவதை வீடியோ ஆதாரத்தோடு கொடுப்பவர்களுக்கு ரூ.200 சன்மானம் வழங்கப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

அண்மையில் வேலூர் மாநகராட்சி பகுதிகளை தூய்மையாக வைப்பது தொடர்பான ஆய்வு கூட்டம் வேலூர் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் நடைபெற்றது. இந்த ஆய்வுக் கூட்டத்தில் மாநகராட்சி ஆணையர் அசோக்குமார் முன்னிலை வகித்தார்.

தொடர்ந்து நடைபெற்ற கூட்டத்தில் ஆட்சியர் குமாரவேல் பாண்டியன், மாநகராட்சி பகுதிகளை தூய்மை வைத்திருக்க மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் தினசரி பணிகள் மற்றும் பிரச்சினைகள் குறித்து அதிகாரிகளிடம் கேட்டறிந்தார்.

இதனைத் தொடர்ந்து மாவட்ட ஆட்சியர் குமாரவேல் பாண்டியன் பேசுகையில், வேலூர் மாநகராட்சி பகுதியை எப்போதும் தூய்மையாக வைத்திருக்க வேண்டும். பல்வேறு பகுதிகளில் பொது இடங்கள், கால்வாய், கானாறு உள்ளிட்டவற்றில் குப்பைகள் கொட்டப்படுகின்றன. இதனை தடுக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.

