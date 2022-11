கேள்வி கேளுங்க.. இஷ்டமே இல்லாவிட்டாலும் மொழி, ஜாதி, மதத்தை திணிக்கிறாங்க.. கொந்தளித்த கனிமொழி

Vellore

oi-Nantha Kumar R

வேலூர்: பல்வேறு விதமான போராட்டங்களுக்கு பின்பு தான் அனைத்து ஜாதியினரும் கல்வி கற்கும் சூழ்நிலை ஏற்பட்டது. தற்போதும் இஷ்டம் இல்லாத மொழி, ஜாதி, மதங்களை திணித்து கொண்டே இருக்கிறார் என தூத்துக்குடி எம்பியும், திமுகவின் துணை பொதுச்செயலாளருமான கனிமொழி பேசினார்.

தூத்துக்குடி எம்பியாக இருப்பவர் கனிமொழி. சமீபத்தில் திமுகவின் துணை பொதுச்செயலாளராக தேர்வு செய்யப்பட்டார்.

இந்நிலையில் வேலூர் மாவட்டம் கணியம்பாடி பகுதியில் தனியார் பொறியியல் கல்லூரியில் நடைபெற்ற பட்டமளிப்பு விழாவில் கனிமொழி எம்பி பங்கேற்றார்.

English summary

It was only after various struggles that all castes got education. Thoothukudi MP and Deputy General Secretary of DMK Kanimozhi said that they are still imposing language, caste and religion.