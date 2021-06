கொரோனா தடுப்பூசிகள் 77% பாதுகாப்பானது.. வேலூர் சி.எம்.சியின் ஆய்வில் கிடைத்த ஆச்சர்யமான தகவல்கள்

Vellore

oi-Velmurugan P

வேலூர்: வேலூர் சி.எம்.சி மருத்துவனை மேற்கொண்ட ஒரு ஆய்வில், இரண்டு டோஸ் தடுப்பூசி செலுத்தியவர்கள், கொரோனா நோய்த்தொற்று காரணமாக மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட வேண்டியதில்லை. 77 சதவீதம் அதிக பாதுகாப்பை அளிக்கிறது என்று கண்டறியப்பட்டுள்ளது. கொரோனா தடுப்பூசி பாதுகாப்பானது என்றும் ஆய்வில் கண்டறியப்பட்டுள்ளது.

எனினும் இரண்டாவது அலைக்கு காரணமான பீட்டா (பி .1.1.7) மற்றும் டெல்டா (பி .1.617.2) வகைகளால் ஏற்படும் நோய் தெர்றறு விகிதத்தை அது ஆராயவில்லை.

இந்த ஆய்வு முடிவுகள் மதிப்பாய்வு செய்யப்பட்டவை அல்ல, அதாவது இறுதியான ஆய்வுவின் முடிவு அல்ல என்று கூறப்பட்டுள்ளது.

வேலூர் சி.எம்.சி மருத்துவனையின் மாற்று மருத்துவம் துறை பேராசிரியரும், இந்த ஆய்வின் ஆசிரியருமான டாக்டர் ஜாய் ஜே மம்மன் கூறுகையில்.

"COVID-19 தடுப்பூசிகள் நோய்த்தொற்று மற்றும் நோயின் தீவிரத்தை குறைப்பதில் பெரும் நன்மையைக் கொண்டுள்ளன என்பதை எங்கள் ஆய்வு காட்டுகிறது. தடுப்பூசி ஒருவரிடம் இருந்து இன்னொருவருக்கு பரவும் தொற்றின் பரிமாற்ற சங்கிலியை உடைக்க உதவுகிறது

"கோவிஷீல்ட் மற்றும் கோவாக்சின் ஆகியவற்றின் செயல்திறனை எங்களால் தனித்தனியாக ஆய்வு செய்ய முடியவில்லை, ஏனெனில் ஒரு சிலர் மட்டுமே கோவாக்சின் பெற்றனர். 93% க்கும் அதிகமானவர்கள் கோவிஷீல்ட்டைப் பெற்றிருந்தாலும், தடுப்பூசி போடப்பட்ட நபர்கள், பாதுகாக்கப்படாத நபர்களுடன் ஒப்பிடும்போது சிறப்பாக பாதுகாக்கப்படுகிறார்கள் என்பதை ஆய்வு காட்டுகிறது என்றார்.

டெல்டா வகை வைரஸ்.. கோவிஷீல்ட், கோவாக்சின் தடுப்பூசி பெற்றவர்களையும் தாக்கலாம்.. ஷாக் ரிப்போர்ட்!

English summary

A study carried out at CMC Vellore has found that two doses of COVID-19 vaccine offer high protection against infection and hospitalisation even among health-care workers who have a high risk of being infected. While the study found vaccination to be protective, it did not investigate the proportion of cases caused by the beta (B.1.1.7) and delta (B.1.617.2) variants that were responsible for the second wave.