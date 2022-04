வேணாம் விட்ருங்க அண்ணே! கோட்டையில் கதறிய இளம்பெண்! காதலன் கண்முன் சிதைத்த 3 பேர்! குற்றவாளிகளுக்கு சிறை

Vellore

oi-Rajkumar R

வேலூர் : வேலூர் கோட்டையில் கடந்த 2020ஆம் ஆண்டு இளம்பெண் கத்தி முனையில் கூட்டு பாலியல் வன்கொடுமை செய்யப்பட்ட சம்பவத்தில், இரண்டு குற்றவாளிகளுக்கு 31 வருடம் ஆயுள் தண்டனையும் ஒருவருக்கு 5 ஆண்டுகள் தண்டனையும் வழங்கி மகிளா நீதிமன்ற தீர்ப்பு வழங்கியுள்ளது.

வேலூரை அடுத்த அடுக்கம்பாறை அருகே உள்ள ஒரு கிராமத்தை சேர்ந்தவர் 24 வயது இளம்பெண். இவர் கடந்த 2020ஆம் ஆண்டு வேலூரில் உள்ள பிரபல ஜவுளிக்கடையில் பணிபுரிந்து வந்தார்.

இளம்பெண்ணும், அதே கடையில் பணிபுரிந்த காட்பாடியை சேர்ந்த இளைஞர் ஒருவரும் நீண்ட நாட்களாக காதலித்து வந்தனர். இவர்கள் அடிக்கடி பேசுவதற்காக வேலூர் கோட்டைக்கு செல்வது வழக்கம் எனக் கூறப்படுகிறது.

English summary

A Mahila court has sentenced two convicts to 31 years in prison and one to five years in prison for sexually assaulting a teenager at Vellore Fort in 2020.