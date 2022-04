வேண்டாம் விட்ருங்க! கதறிய பெண் மருத்துவர்! அதிர்ந்த வேலூர்! குற்ற பத்திரிக்கை தாக்கல் செய்த போலீசார்

Vellore

oi-Rajkumar R

வேலூர் : நள்ளிரவில் ஆண் நண்பருடன் ஆட்டோவில் பயணித்த பெண் மருத்துவரை கடத்தி கூட்டு பாலியல் வன்புணர்வு செய்த சம்பவம் தொடர்பாக, 496 பக்கங்கள் கொண்ட குற்றப்பத்திரிகையை வேலூர் மாவட்ட போலீசார் நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்துள்ளனர்.

சத்துவாச்சாரியில் உள்ள வேலூர் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் எதிரே கடந்த மார்ச் மாதம் 16ஆம் தேதி இரவு 2 இளைஞர்கள் போதையில் ஒருவருக்கொருவர் தாக்கி கொண்டிருந்தனர்.

அப்போது அந்த வழியாக ரோந்து வந்த சத்துவாச்சாரி காவல் துறையினர் 2 பேரையும் பிடித்து விசாரணை செய்த போது அவர்கள் இதற்க்கு முன் வழிப்பறி செய்த பணத்தை பங்கிடுவதில் தகராறு ஏற்பட்டு ஒருவருக்கொருவர் தாக்கிக் கொண்டது தெரியவந்தது .

வேலூர் பாலியல் வழக்கில் 5 பேர் கைது, 3 போலீசார் ஆயுதப்படைக்கு மாற்றம்! ஆன்லைனிலும் புகார் தர ஏற்பாடு

English summary

Vellore District Police have filed a 496-page chargesheet in connection with the abduction and gang-rape of a female doctor who was traveling in an auto with a male friend at midnight.