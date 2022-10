துரோகம் செய்த ஓபிஎஸ்.. இன்னும் கொஞ்சநாள் தான்.. புத்தாண்டில் எல்லாம் மாறும்.. சிவி சண்முகம் உறுதி

Villupuram

oi-Nantha Kumar R

விழுப்புரம்: இன்னும் கொஞ்சம் நாள் தான். புத்தாண்டுக்குள் அதிமுகவில் உள்ள சலசலப்புகள் முடிவுக்கு வந்துவிடும் எனக்கூறிய மாநிலங்களவை எம்பி சிவி சண்முகம், ஓ பன்னீர் செல்வத்தை அவரது பெயர் குறிப்பிடாமல் துரோகி என கடுமையாக விமர்சனம் செய்தார். ர்.

விழுப்புரத்தில் அதிமுகவின் 51ம் ஆண்டு கொண்டாட்டம் தொடர்பான ஆலோசனை கூட்டம் நடந்தது. இதில் எம்பியாக உள்ள சிவி சண்முகம் பங்கேற்று பேசினார்.

அப்போது அவர் முன்னாள் முதல்வரான ஓ பன்னீர் செல்வத்தின் பெயரை குறிப்பிடாமல் பல்வேறு விமர்சனங்களை செய்தார். இதுதொடர்பாக சிவி சண்முகம் பேசியதாவது:

'நம்ம என்ன சொல்றது? அவருக்கே புரியணும்’ - மாஜி நடவடிக்கையால் அப்செட்டான ஈபிஎஸ்.. 'சிக்கல் சண்முகம்!’

English summary

Just a few more days, Rajya Sabha MP CV Shanmugam, who claimed that the turmoil in ADMK would end by the New Year, slammed O Panneer Selvam as a traitor without naming him.