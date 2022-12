சூடு சொரணை இருந்தா ’அது’ மறக்காது! பேராசிரியரை நினைவு கூர்ந்த கனிமொழி! ஆளுநர் மீதும் நேரடி அட்டாக்!

Villupuram

oi-Rajkumar R

விழுப்புரம் : ஆன்லைன் ரம்மி தடை செய்ய ஆளுநரிடம் கோரிக்கை வைத்தால் அதனை தடுக்க நடவடிக்கை எடுக்க சென்னால் அவர் காலம் தாழ்த்தி வருகிறார். பல முறை சட்ட அமைச்சர் ஆளுநரை சந்தித்தும் தற்போது வரை கவர்னர் ஒப்புதல் அளிக்காதாற்க்கு என்ன காரணம்? என திமுக மாநில துணை பொதுச் செயலாளர் கனிமொழி எம்.பி கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

விழுப்புரம் மாவட்டம் திண்டிவனத்தில் திமுக சார்பில் மறைந்த முன்னாள் அமைச்சரும், தி.மு.கழக பொதுச் செயலாளருமான பேராசிரியர் அன்பழகனின் நுாற்றாண்டு விழாவை முன்னிட்டு திண்டிவனம் வண்டிமேடு அண்ணா திடலில் பொதுக்கூட்டம் நடைபெற்றது.

திமுக மாநில துணை பொதுச் செயலாளரரும், தூத்துக்குடி நாடாளுமன்ற உறுப்பினருமான கனிமொழி கருணாநிதி எம்.பி கலந்துகொண்டு சிறப்புரையாற்றினார். இதில் தமிழக சிறுபான்மையினர் நலன் மற்றும் வெளிநாடு வாழ் தமிழர் நலத்துறை அமைச்சர் செஞ்சி மஸ்தான் உள்ளிட்ட பலர் கலந்து கொண்டனர்.

ஓவர் இடையூறு.. மக்களுக்கு நன்மை செய்யக் கூடாது என்பதற்காகவே ஆளுநரை நியமித்துள்ளனர்! கனிமொழி பேச்சு

English summary

DMK MP Kanimozhi criticizes Governor over online rummyIf you request the governor to ban online rummy, Chennal is delaying the action to stop it. What is the reason why the law minister has met the governor several times and till now the governor has not given his approval? DMK State Deputy General Secretary Kanimozhi MP has questioned.