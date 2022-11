நண்பன் உயிரிழப்புக்கு காரணம் ஆகிவிட்டேனே..குற்ற உணர்ச்சியில் தற்கொலை செய்த வாலிபர்..செஞ்சியில் சோகம்

Villupuram

oi-Mani Singh S

விழுப்புரம்: பைக்கில் ஒன்றாக சென்ற போது ஏற்பட்ட விபத்தில் நண்பன் உயிரிழந்து விட்டதால் பெரும் சோகம் அடைந்த வாலிபர், குற்ற உணர்ச்சியில் தனது உயிரையும் மாய்த்துக்கொண்டது செஞ்சி பகுதியில் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

செஞ்சி அருகே உள்ள எம்.ஜி.ஆரில் நகரில் வசித்து வந்தவர் சீனிவாசன். அருகில் உள்ள தனியார் பாலிடெக்னிக் கல்லூரி ஒன்றில் டிப்ளமோ மூன்றாம் ஆண்டு சீனிவாசன் படித்து வருகிறார்.

அதே பகுதியை சேர்ந்த வாலிபர் பிரபு. இவர் அங்குள்ள தனியார் கொரியர் சர்வீஸ் நிறுவனத்தில் பணியாற்றி வந்துள்ளார்.

English summary

Saddened by the death of his friend in an accident while riding together on a bike, a young man took his own life out of guilt, causing a great tragedy in Senchi area.