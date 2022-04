பழமைவாத கருத்தை பரப்புவோரால் நாட்டில் பிரச்சனைகள்! தமிழகத்தில் சூழ்ச்சி எடுபடவில்லை: ஸ்டாலின் தாக்கு

Villupuram

oi-Nantha Kumar R

விழுப்புரம்: ‛‛கலைஞர் கருணாநிதி அமைச்சரவையில் உள்ளாட்சி துறை அமைச்சராக இருந்தபோது என்மீதும், எனது துறை மீதும் அவர் பொறாமை கொண்டார். இதை வெளிப்படையாக பல இடங்களில் கூறியுள்ளார்'' என முதல்வர் ஸ்டாலின் கூறினார்.

விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் இன்று முதல்வர் ஸ்டாலின் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டார். விழுப்புரம் அருகே கொழுவாரி ஊராட்சியில் 100 வீடுகளுடன் பெரியார் நினைவு சமத்துவபுரத்தை இன்று காலை 9 மணிக்கு திறந்து வைத்தார்.

அமெரிக்காவில் துப்பாக்கிச் சூடு.. 6 பேர் பலி, 12 பேர் படுகாயம்.. நள்ளிரவில் பரபர சம்பவம்

அதன்பிறகு அங்கு அமைக்கப்பட்டுள்ள கலைஞர் பூங்கா, விளையாட்டு திடலை அவர் திறந்து வைத்தார். சர்வீஸ் செய்து வாலிபால் போட்டியை துவக்கி வைத்தார். வீரர்களுடன் அவர் வாலிபால் விளையாடினார். ரேஷன் கடையை குத்துவிளக்கேற்றி துவக்கி வைத்து பார்வையிட்டார்.

English summary

‛‛ Kalainger Karunanidhi was jealous of me and my Local government body department. He has said this openly in many places‛‛ says TN CM stalin.