கூத்தாண்டவர் கோவில் அழகி போட்டி: சென்னை சாதனா மிஸ் கூவாகம் ஆக தேர்வு

Villupuram

oi-Jeyalakshmi C

விழுப்புரம்: கூத்தாண்டாவர் கோவில் திருவிழாவில் மிஸ் கூவாகம் ஆக சென்னையை சேர்ந்த சாதனா திருநங்கை தேர்வு செய்யப்பட்டார். சாதனாவுக்கு கிரீடம் சூட்டப்பட்டு ரூ.15 ஆயிரம் பரிசாக வழங்கப்பட்டது.

கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் உளுந்தூர்பேட்டையில் கூவாகம் என்ற பகுதியில் இருக்கும் இந்த கூத்தாண்டவர் கோவில் திருநங்கைகளுக்கு மிகவும் சிறப்பு வாய்ந்தது. இந்தக் கோவிலில் இருக்கும் மூலவர் அரவான். இங்கு சித்திரை மாதம் நடக்கும் திருவிழாவில், சித்ரா பௌர்ணமி நாளானது மிகவும் விசேஷமாக கொண்டாடப்பட்டது.

அரவானை கணவனாக நினைத்துக்கொண்டு திருநங்கைகள் தாலி கட்டிக்கொள்ளும் சடங்கு இந்த கோவிலில் மிகவும் விசேஷம். இந்த சடங்கில் கலந்து கொள்வதற்காக நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளிலிருந்தும் திருநங்கைகள் கூத்தாண்டவர் கோவிலுக்கு வந்துள்ளனர்.

English summary

Koovagam Koothandavar festival Miss koovagam: ( கூத்தாண்டவர் கோவில் மிஸ் கூவாகம்) Sadhana Thirunangai from Chennai was selected as Miss Koovagam at the Kuttandavar Temple Festival. Sadhana was crowned and given a prize of Rs 15,000.