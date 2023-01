"ராஷ்டிரா" என்றால் என்ன தெரியுமா? வரலாறு தெரியாத ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி.. பொன்முடி சொன்ன விளக்கம்!

Villupuram

விழுப்புரம்: தமிழ்நாட்டை தமிழகம் என்று அழைப்பதே சரியாக இருக்கும் என்று தமிழ்நாடு ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி தெரிவித்துள்ளார். இதற்கு இந்திய அரசியலமைப்பிலேயே தமிழ்நாடு என்றே உள்ளதாக அமைச்சர் பொன்முடி பதிலடி கொடுத்துள்ளார். அதுமட்டுமல்லாமல் மகாராஷ்டிராவில் "ராஷ்டிரா" என்றால் நாடு என்பது பொருள் எனவும், வரலாறு தெரியாத ஆளுநர் இப்படியான கருத்துகளை மாற்றிக் கொள்ள வேண்டும் என்றும் பொன்முடி அறிவுறுத்தியுள்ளார்.

தமிழ்நாடு ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி, தமிழ்நாட்டை தமிழகம் என்று அழைப்பதே சரியாக இருக்கும் என்று பேசிய கருத்துகள் பல்வேறு சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இதற்கு திமுக முக்கிய தலைவர்கள், அமைச்சர்கள் பதிலடி கொடுத்து வருகிறார்.

இந்த நிலையில் விழுப்புரம் மாவட்டம், விக்கிரவாண்டி அடுத்த வேம்பி ஊராட்சிக்குட்பட்ட பூண்டி கிராமத்தில் புதியதாக கட்டப்பட்ட அங்கன்வாடி கட்டடத் திறப்பு விழா இன்று நடைபெற்றது. விக்கிரவாண்டி தொகுதி எம்எல்ஏ நா. புகழேந்தி தொகுதி மேம்பாட்டு நிதியிலிருந்து ரூ.11 லட்சம் மதிப்பில் கட்டப்பட்ட அங்கன்வாடி மையக் கட்டடத்தை அமைச்சர் பொன்முடி திறந்து வைத்தார்.

