சிவி சண்முகமே வாரிசு அரசியலில் வந்தவர்.. உதயநிதியை பேச எந்த தகுதியுமில்லை.. பொன்முடி எச்சரிக்கை!

Villupuram

oi-Yogeshwaran Moorthi

விழுப்புரம்: உதயநிதி ஸ்டாலின் தனது கால்தூசுக்கு சமம் என்று பேசியுள்ள அதிமுக மாநிலங்களவை உறுப்பினர் சிவி சண்முகத்திற்கு அமைச்சர் பொன்முடி எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார். அமைச்சர் உதயநிதி பற்றி பேசுவதற்கு சிவி சண்முகத்திற்கு எந்த தகுதியும் இல்லையென்றும், சிவி சண்முகமே வாரிசு அரசியல் மூலம் வந்தவர் தான் என்று பொன்முடி ஆவேசமாக தெரிவித்துள்ளார். அதேபோல், யாரையும் மதிக்காமல் செயல்படும் சிவி சண்முகத்திற்கு திமுக சார்பில் தக்க பதிலடி வழங்கப்படும் என்று எச்சரித்துள்ளார்.,

விழுப்புரம் அருகே அத்தியூர் திருவாதியில் மறைந்த திமுக பொதுச்செயலாளர் பேராசிரியர் அன்பழகன் நூற்றாண்டு விழாவை முன்னிட்டு மக்களுக்கு நலத்தட்ட உதவிகள் வழங்கப்பட்டன. விக்கிரவாண்டி சட்டமன்ற உறுப்பினர் புகழேந்தி ஏற்பாட்டின் பேரில் 300 பேருக்கு அரிசி, வேட்டி, சேவைகள் வழங்கப்பட்டன.

இந்த நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கும் விழாவில் உயர் கல்வித்துறை அமைச்சர் பொன்முடி, விழுப்புரம் சட்டமன்ற உறுப்பினர் லட்சுமணன் உள்ளிட்ட ஏராளமானோர் கலந்துகொண்டு நலத்திட்ட உதவிகளை வழங்கினர்.

உதயநிதி இப்போது தானே வந்தாரு? நேரடியாக கோவைக்கே பிளைட் ஏறும் டெல்லி

English summary

Minister Ponmudi has issued a warning to AIADMK Rajya Sabha member CV Shanmugham who has said that Udayanidhi Stalin is equal to his dust.