மண்டைக்கேறிய கஞ்சா போதை! மருத்துவமனைக்குள் நிர்வாணமாய் புகுந்த சைக்கோ! செவிலியருக்கு நேர்ந்த கொடூரம்

விருதுநகர் : விருதுநகர் மாவட்டம் அருப்புக்கோட்டை அருகே கோபாலபுரம் அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தில் நிர்வாணமாக உலா வந்த இளைஞர் செவிலியர் உடையை அணிந்ததோடு, செவிலியரை பலவந்தப்படுத்தி முகத்தில் கடித்து குதறிய சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

விருதுநகர் மாவட்டம் அருப்புக்கோட்டை அருகே கோபாலபுரத்தில் 24 மணி நேரமும் பிரசவம் பார்க்கக்கூடிய வசதியுடன் அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையம் செயல்பட்டு வருகிறது.

இந்த அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தில் 3 மருத்துவர்கள் 5 செவிலியர்கள் மற்றும் 4 பணியாளர்கள் பணிபுரிந்து வருகின்றனர். ஊருக்கு சற்று ஒதுக்குப்புறமாக இருக்கும் இந்த அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தில் பாதுகாவலர்கள் யாரும் இல்லை என கூறப்படுகிறது.

The incident of a young man walking naked in Gopalapuram Government Primary Health Center near Aruppukkottai in Virudhunagar District wearing a nurse's dress and biting the nurse on the face has created a stir.