"பூரண மதுவிலக்கு" தேர்தல் அறிக்கையில் திமுக கூறவில்லையே.. கனிமொழி கொடுத்த பதில்!

பூரண மதுவிலக்கு என்று திமுக கூறவில்லை என கனிமொழி தெரிவித்துள்ளார்.

விருதுநகர்: பூரண மதுவிலக்கு என்று தேர்தல் வாக்குறுதியில் கூறவில்லை என்றும், மது விற்பனையை குறைப்பதாக மட்டுமே திமுக கூறியதாகவும் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் கனிமொழி தெரிவித்துள்ளார். அதேபோல் ஈரோடு கிழக்கு இடைத்தேர்தலில் அதிமுக இணைந்து செயல்பட்டாலும், திமுக கூட்டணியின் வெற்றி உறுதியானது என்றும் கனிமொழி கூறியுள்ளார்.

குடியரசு தின விழாவை முன்னிட்டு கரூர் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் சிறப்பாக பணியாற்றிய அரசுத் துறை அலுவலர்களுக்கு பாராட்டு சான்றிதழும், கேடயமும் வழங்கப்பட்டது.

அப்போது டாஸ்மாக் நிறுவனத்திற்கு வருவாயிடும் பணியை சிறப்பாக மேற்கொண்டதாக கூறி டாஸ்மாக் மாவட்ட மேலாளர் மேற்பார்வையாளர் விற்பனையாளர் என நான்கு பேருக்கு பாராட்டு சான்றிதழ் அளிக்கப்பட்டது.

DMK MP Kanimozhi has said that in election manifesto DMK did not say complete prohibition of alcohol and we only said to reduce the sale of alcohol. Kanimozhi also said that even though AIADMK worked together in the Erode East by-election, the victory of the DMK alliance was certain.