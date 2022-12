நம்பர் 1 மாநிலம்.. இபிஎஸ் ஆட்சியில் நடந்தது! விளம்பர வெளிச்சத்தில் திமுக அரசு! சீறிய ஆர்பி உதயகுமார்

Virudhunagar

oi-Rajkumar R

விருதுநகர் : திமுக அரசு விளம்பர வெளிச்சத்தில் தான் செயல்படுகிறது எனவும், இன்றைய திமுகவினர் அவர்களின் உழைப்பினாலும் திட்டங்களாலும் தான் தமிழகம் முதலிடத்தில் இருப்பது போல் ஒரு தோற்றத்தை பத்திரிகைகள் மூலம் உருவாக்க பார்க்கிறார்கள் எனவும் அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் ஆர்.பி.உதயகுமார் கடுமையாக விமர்சித்துள்ளார்.

பிரபல ஆங்கில நாளிதழான ' இந்தியா டுடே வெளியிட்ட சிறந்த மாநிலங்கள் தரவரிசைப் பட்டியலில் தமிழகம் முதல் இடம் பிடித்தது. தமிழக முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலினின் செயல்பாடு மிகச் சிறப்பாக இருப்பதாக பாராட்டும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

ஒட்டுமொத்தமாக சிறந்த செயல்பாடு பட்டியலில் தமிழகம் முதல் இடத்தை பிடித்து அசத்தி உள்ளது. மொத்தமுள்ள 2080 புள்ளிகளில் தமிழகம் 1,321.5 புள்ளிகளை பெற்று முதல் இடத்தை தக்க வைத்துள்ளது. அடுத்தடுத்த இடங்களில், இமாச்சலப்பிரதேசம், கேரளா, குஜராத் ஆகிய மாநிலங்கள் உள்ளன.

English summary

Former AIADMK Minister RB Udayakumar has severely criticized that the DMK government is working only in the light of publicity and today's DMK members are trying to create an impression through the press that Tamil Nadu is at the top because of their hard work and projects.