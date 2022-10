மதம், இனத்தால் நாடு பிரியக்கூடாது.. பிரிவினையை முதல்வர் ஸ்டாலின் அனுமதிக்கமாட்டார்.. சேகர்பாபு உறுதி

Virudhunagar

விருதுநகர்: மதம், இனத்தால் நாடு பிரியக்கூடாது. தமிழகம் இனம், மொழி, மதம் ஆகியவற்றால் மக்கள் பிரிக்கப்படுவதை தமிழக முதல்வர் அனுமதிப்பதில்லை. அனைவரும் மனிதனாக இருக்க வேண்டும் என இந்து சமய அறநிலையத்துறை அமைச்சர் சேகர்பாபு கூறினார்.

விருதுநகர் மாவட்டம் சாத்தூர் அருகே உள்ள இருக்கன்குடி மாரியம்மன் கோவிலில் ரூ.50 கோடி மதிப்பீட்டில்

நடைபெற உள்ள வளர்ச்சி திட்ட பணிகளின் பெருந்திட்ட வரைவு குறித்து இந்து சமய அறநிலை துறை அமைச்சர் சேகர்பாபு ஆய்வு மேற்கொண்டார்.

இப்பெரும் திட்ட வரைவில் இருக்கன்குடி கோவிலுக்கு பிரம்மாண்டமான மூன்று நுழைவு வாயில்கள், கோவிலை சுற்றி பிரகாரங்களில் கருங்கல் தளம்எல்லைப் பகுதிகளை சுற்று சுற்றுச்சுவர் அமைத்தல் ஆற்றைக் கடக்க உயர்மட்ட மேம்பாலம் 20 பெரிய விருந்து மண்டபங்கள் பக்தர்கள் மற்றும் கோவில் சுற்றி வளாகம் முழுவதும் தெருவிளக்கு ஆகிய பணிகள் நடைபெற உள்ளதாகவும் அதற்கான முதற்கட்ட ஆய்வு இன்று நடைபெற்றது. அதன்பிறகு அமைச்சர் சேகர்பாபு கூறியதாவது:

Tamil Nadu Hindu Religious Charities Minister Sekar Babu says, ‛‛the country is divided by religion and caste. Tamil Nadu Chief Minister does not allow people to be divided on the basis of caste, language and religion’’.