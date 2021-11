2 குழந்தைகளை கிணற்றில் தள்ளிவிட்டு.. தாய் தற்கொலை.. துடிதுடித்துப்போன விருதுநகர்.. என்ன காரணம்?

Virudhunagar

oi-Rayar A

விருதுநகர்: விருதுநகர் அருகே உள்ள தம்மநாயக்கண்பட்டி கிராமத்தை சேர்ந்தவர் சிவகுமார்(31). இவரது மனைவி லட்சுமி பிரியா. லட்சுமி பிரியா கேரளா மாநிலம் பாலக்காடு பகுதியை சேர்ந்தவர். இருவருக்கும் 10 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு திருமணம் நடைபெற்றது.

இவர்களுக்கு தர்ஷினி (9) என்ற பெண் குழந்தையும், சிவ சண்முகவேல் (5) என்ற ஆண் குழந்தையும் உள்ளனர். சிவகுமார் வச்சக்காரப்பட்டியில் உள்ள தனியார் பால்பண்ணையில் டிரைவராக பணிபுரிந்து வருகிறார்.

English summary

The mother committed suicide by throwing her 2 children into a well due to a dispute with her husband. The incident has caused tragedy in the area