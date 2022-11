பாலே இங்க தேறல.. பாயாசம் கேக்குதா.. விடுமுறை கேட்ட மாணவனுக்கு விருதுநகர் கலெக்டர் கலகல பதில்.. அடடா!

Virudhunagar

விருதுநகர்: விருதுநகர் பள்ளிகளுக்கு விடுப்பு விடப்பட்டுள்ளதா என்பதை உறுதி செய்ய கோரியவரிடம் கலெக்டர் மேகநாத ரெட்டி, ‛‛பாலே இங்க தேறல.. பாயாசம் கேக்குதா'' என தமிழ் பாடல் வரிகளை குறிப்பிட்டு ‛தக்லைப்' போன்று பதிலளித்தது தற்போது இணையதளத்தில் அதிகமாக பகிரப்பட்டு வருகிறது.

தமிழ்நாட்டில் வடகிழக்கு பருவமழை துவங்கி பெய்து வருகிறது. கடந்த சில நாட்களாக மழை வெளுத்து வாங்கி வருகிறது. இதனால் மாணவர்களின் நலன் கருதி பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை அளிக்கப்பட்டு வருகின்றன.

ஒவ்வொரு மாவட்டங்களில் பெய்யும் கனமழை அல்லது கனமழைக்கான எச்சரிக்கையின் அடிப்படையில் நிலைமையை பார்த்து மாவட்ட வாரியாக கலெக்டர்கள் விடுமுறையை அறிவித்து வருகின்றனர்.

Collector Meghnatha Reddy's response to a requester to confirm whether leave has been granted to schools in Virudhunagar, referring to Tamil song lyrics as Bale Inga Therala.. Payasam Kekkutha'' in a Taglip'' manner is currently being widely shared on the internet.