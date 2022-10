துபாயில் இருந்து பறந்து வந்த தேவா! காத்திருந்தவருக்கு காதலி கொடுத்த ஷாக்! தீபாவளி அதுவுமா இப்படியா?

Virudhunagar

oi-Rajkumar R

விருதுநகர் : காதலியை பார்ப்பதற்காக ஆசை ஆசையாய் துபாயில் இருந்து வந்தவரை காதலி பார்க்க மறுத்ததோடு தன்னை மறந்து விடுமாறு கூறியதால் அதிர்ச்சியில் அவர் தீக்குளித்து தற்கொலை செய்து கொண்ட சம்பவம் பலத்த சோகத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

காதல் விவகாரங்களில் சிக்கி தங்கள் வாழ்க்கையை தொலைக்கும் இளைஞர்கள் தங்களது பெற்றோரின் எதிர்காலம் குறித்தோ தங்களது குடும்பத்தினரின் நிலை குறித்து சற்றும் சிந்தித்துப் பார்ப்பது இல்லை. காதல் தோல்வியால் விபரீத முடிவு அல்லது ஒரு தலை காதலால் கொலைவரை செல்லும் பெண்களோ இளைஞர்களோ அதனால் தங்கள் குடும்பம் சந்திக்க போகும் இன்னல்கள் குறித்து யோசிப்பதே கிடையாது

காதல் போனாலும் மீண்டும் ஒரு வாழ்க்கை உள்ளது. தங்களை நம்பி பெற்றோர் உறவினர் என ஒரு சமுதாயம் இருக்கிறது நினைத்துப் பார்த்தால் கொலை தற்கொலை போன்ற விபரீத முடிவுகளுக்குச் செல்ல மாட்டார்கள் அப்படி தங்களது குடும்பத்தை நினைத்துப் பார்க்காத ஒரு இளைஞர் காதலிக்காக எடுத்த விபரீத ஏற்பட்ட சோக சம்பவம் குறித்து பார்க்கலாம்.

ஆஸி. அணிக்கு ஸ்டீவ் ஸ்மித் ஏன் தேவை? ஆஸி. தோல்விக்கு காரணமான அந்த ஒரு முடிவு!

English summary

A man who had come all the way from Dubai to see his girlfriend, who refused to see her and told her to forget him, committed suicide after being shocked.