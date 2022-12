‛நிர்வாணம்’.. உடலில் ஒட்டுத்துணி இல்லை.. பெண்களின் அறைக்குள் நுழைந்த கல்லூரி மாணவர்.. அடக்கொடுமையே

Washington

oi-Nantha Kumar R

வாஷிங்டன்: அமெரிக்காவில் உடலில் ஒட்டுத்துணி இன்றி பெண்கள் வசிக்கும் அறைக்குள் நுழைந்து அத்துமீறி செயல்களில் ஈடுபட்ட கல்லூரி மாணவரால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

அமெரிக்காவின் புளோரிடாவில் உள்ள கெய்னெஸ்வில்லி போலீஸ் எல்லைக்குட்பட்ட பகுதிகளில் நிறைய அடுக்குமாடி குடியிருப்புகள் உள்ளன. வெஸ்ட் யூனிவர்சிட்டி அவென்யூவில் உள்ள அடுக்குமாடி குடியிருப்பில் 2 பெண்கள் வசித்து வருகின்றனர்.

இந்நிலையில் சம்வத்தன்று அவர்கள் 2 பேரும் வீட்டை விட்டு வெளியே சென்றனர். ஷாப்பிங் உள்பட அவர்களின் பணியை முடித்துவிட்டு 2 பெண்களும் இரவு நேரத்தில் அடுக்குமாடி குடியிருப்புக்கு திரும்பினர்.

English summary

A college student in the United States caused a stir after he entered the dormitory of women without any clothes on his body and committed indecent acts.