வெள்ளை மாளிகையில் ட்ரம்ப்பின் கடைசி கிறிஸ்துமஸ்...மெலானியாவின் சொக்க வைக்கும் அலங்காரம்

Washington

oi-Jeyalakshmi C

வாஷிங்டன்: அமெரிக்க அதிபர் ட்ரம்பின் மனைவி மெலனியா டிரம்ப் வெள்ளை மாளிகையின் ஒவ்வொரு பகுதியையும் அழகு படுத்தி உள்ளார். இதுகுறித்து அவர் தனது ட்விட்டர் பதிவில், அழகான அமெரிக்கா என்ற தலைப்பில் தாம் மேற்கொண்டுள்ள அலங்காரங்களை காட்சி படுத்தியிருப்பதாக குறிப்பிட்டுள்ளார்.

கொரோனா வைரஸ் பரவலுக்கு இடையிலும் அமெரிக்காவில் கிறிஸ்துமஸ் கொண்டாட்டங்கள் களைகட்டியுள்ளன. கிறிஸ்துமஸ் என்னும் ஒளி வெள்ளம் மூலம் கொரோனா இருளை விரட்ட முடியும் என்று நம்புகின்றனர் அமெரிக்கர்கள். வெள்ளை மாளிகையும் கிறிஸ்துமஸ் அலங்காரங்களினால் களைகட்டியுள்ளது.

. @FLOTUS has unveiled the 2020 White House Christmas decorations!🎄 This year's theme, “America the Beautiful,” is a tribute to the majesty of our great Nation! https://t.co/TaYJJhwBEx

நடந்து முடிந்த அதிபர் தேர்தலில் ஜோ பிடன் வெற்றி பெற்றதை அடுத்து, வெள்ளை மாளிகையில் அதிபர் ட்ரம்ப் குடும்பத்திற்கு இது கடைசி கிறிஸ்துமஸ் விழாவாகும். வெள்ளை மாளிகையின் ஒவ்வொரு பகுதியையும் அழகாக செதுக்கியுள்ளார் மெலானியா ட்ரம்ப்.

ஒவ்வொரு ஆண்டும் கேக் செய்வதற்கு 181 கிலோ மாவு, பேஸ்ட், சாக்லேட் உள்ளிட்டவை தயாராக வைக்கப்படும். இத்துடன் இந்த ஆண்டு ரோஜாத் தோட்டம் புதிதாக இணைந்துள்ளது. முழுக்க முழுக்க பெண்களால் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

What a joy to spend time w so many talented young artists as part of the @NatlParkService, @NationalParkFdn & @usedgov “America Celebrates” ornament display. You should be proud that your ornaments will be beautifully displayed here at the @WhiteHouse & @PresParkNPS. #WHChristmas pic.twitter.com/WRuAgRVH0Z