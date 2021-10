தப்பிக்கவே முடியாது.. அளவுக்கு மீறி கடன் கொடுத்து 42 நாடுகளை அடிமையாக்கிய சீனா.. திட்டம் என்ன?

Washington

வாஷிங்டன் : பட்டுப்பாதை அல்லது பொருளாதார பாதை என்று அழைக்கப்படும் திட்டத்தின் மூலம் இந்தியாவின் அண்டை நாடுகளான இலங்கை, பாகிஸ்தான் உள்பட சுமார் 42 நாடுகளுக்கு கடனுக்கு மேல் கடன் வழங்கி அந்த நாடுகளை சீனா அடிமையாக்கி உள்ளது ஆய்வறிக்கை ஒன்றில் கூறப்பட்டுள்ளது.

அமெரிக்காவில் உள்ள வில்லியம் அண்ட் மேரி கல்லூரி் வெளியிட்ட அறிவிப்பில், "உதவி புள்ளி விவரம்: பொருளாதார பாதை திட்ட செலவு" என்ற தலைப்பில் வெளியிட்டுள்ள ஆய்வறிக்கையில் கூறப்பட்டுள்ளதாவது.

சீனா தனது எல்லையை மறைமுகமாக விரிவுபடுத்த நோக்கத்தில் பொருளாதார பாதை திட்டத்தை செயல்படுத்தி வருகிறது. இதன் மூலம், பல்வேறு நாடுகளின் உள்கட்டமைப்பை மேம்படுத்த உதவி செய்வதாக கூறி, பல ஆயிரம் கோடி கடன் மட்டுமே வழங்கி வருகிறது.

According to a us study, China has enslaved about 42 countries, including India's neighbors Sri Lanka and Pakistan, by lending money to them through a program called the Silk Road or the Economic Path.