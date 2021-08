உலகம் முழுவதும் தீவிரமாக பரவும் கொரோனா... 20,34,04,086 பேர் பாதிப்பு - 43,06,935 பேர் மரணம்

Washington

வாஷிங்டன்: உலகம் முழுவதும் கொரோனா பரவல் மீண்டும் அதிகரிக்கத் தொடங்கியுள்ளது. ஒரே நாளில் 4,69,594 பேர் புதிய தொற்றினால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். இதன் மூலம் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோரின் மொத்த எண்ணிக்கை 20,34,04,086 பேராக உயர்ந்துள்ளது. உலகம் முழுவதும் கொரோனாவில் இருந்து 18,27,02,474 பேர் மீண்டுள்ளனர். மருத்துவமனைகளில் 16,394,677 பேர் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர்.

உலகம் மக்களை கடந்த 2 ஆண்டு காலமாக தனது கைப்பிடிக்குள் வைத்துள்ளது கொரோனா வைரஸ். உருமாறிய டெல்டா வகை கொரோனா தொற்று விஸ்வரூபம் எடுத்துள்ளது. உலக நாடுகளில் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட நாடுகள் டெல்டா கொரோனா பாதிப்பினால் தடுமாறி வருகின்றன.

கடந்த சில வாரங்கள் கட்டுக்குள் இருந்த கொரோனா தளர்வுகள் அறிவிக்கப்பட்டதால் மீண்டும் தீவிரமாக பரவி வருகிறது. கொரோனா ஒருபக்கம் பரவினாலும் குணமடைபவர்கள் எண்ணிக்கை அதிகரித்து வருவது நம்பிக்கையை தருகிறது.

The spread of corona around the world has begun to increase again. In a single day, 4,69,594 people were infected with the new virus. This brings the total number of corona victims to 20,34,04,086. 18,27,02,474 people have recovered from the corona worldwide. 16,394,677 people are being treated in hospitals.