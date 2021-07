'மிக பெரிய அச்சுறுத்தல்..' இப்படியொன்றை பார்த்ததில்லை.. மிரளும் அமெரிக்கா.. ஏன் தெரியுமா

Washington

oi-Vigneshkumar

வாஷிங்டன்: கொரோனா வைரஸை அழித்தொழிக்கும் அமெரிக்காவின் முயற்சிக்கு டெல்டா உருமாறிய கொரோனா தான் மிகப் பெரிய அச்சுறுத்தலாக உருவெடுத்துள்ளது என அமெரிக்கத் தொற்று நோய் வல்லுநர் அந்தோணி பாசி தெரிவித்துள்ளார்.

இந்தியா மட்டுமின்றி உலகிலுள்ள அனைத்து நாடுகளுக்கும் முக்கிய சிக்கலாக உருவெடுத்துள்ளது கொரோனா வைரஸ் தான். வளரும் நாடுகள் முதல் பின்தங்கிய நாடுகள் வரை அனைத்தும் கொரோனாவால் மோசமாகப் பாதிக்கப்பட்டுள்ளன.

உலக வல்லரசாகக் கருதப்படும் அமெரிக்கா முதலில் தடுமாறினாலும், பைடன் ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு, வைரஸ் பாதிப்பைச் சிறப்பாகவே கையாண்டுள்ளது.

தமிழகத்தில் 17 மாவட்டங்களில் உயரும் கொரோனா - 10 மாவட்டங்களில் உயிரிழப்பு இல்லை

English summary

US infectious disease expert Dr Anthony Fauci said Delta variant of the coronavirus is the "greatest threat" to America's attempt to eradicate the Covid pandemic. Delta Corona The variant, which was first detected in India, is more contagious and causes more severe disease.