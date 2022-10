படபடவென பட்டாசு வெடிக்குது..அமெரிக்காவிலும் களைகட்டிய தீபாவளி! ஒன்றாக சேர்ந்து மகிழ்ந்த இந்தியர்கள்

Washington

oi-Rajkumar R

வாஷிங்டன் : அமெரிக்காவில் இன்று காலை தீபாவளிப் பண்டிகை கொண்டாடப்பட்ட நிலையில், இந்தியாவைப் போலவே அமெரிக்காவிலும் ஆலயத்தில் வழிபாடு செய்த அமெரிக்காவாழ் இந்தியர்கள் ஒரே இடத்தில் பட்டாசுகள் கொளுத்தி மகிழ்ந்தனர்.

தீப ஒளி திருநாளான தீபாவளி பண்டிகை வழக்கமான உற்சாகத்துடன் நேற்று உலகம் எங்கும் கொண்டாடப்பட்டது. புத்தாடை உடுத்தி பட்டாசு வெடித்து தீபாவளியை கொண்ட மக்கள் உறவினர்கள் நண்பர்களுக்கு வாழ்த்துக்களை பரிமாறிக் கொண்டனர்.

இந்தியாவைப் போலவே உலகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் தீபாவளிப் பண்டிகை உற்சாகத்துடன் கொண்டாடப்பட்டது. பிரிட்டன், பிரான்ஸ், வளைகுடா நாடுகளில் இருக்கும் இந்தியர்கள் ஒன்றாக இணைந்து பட்டாசு வெடித்து இனிப்புகள் வழங்கி மகிழ்ச்சியை பறிமாறிக் கொண்டனர்.

English summary

As the Diwali festival was celebrated in the United States this morning, like India, the American Indians who worshiped in the temple in the United States enjoyed lighting crackers at the same place.