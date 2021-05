அமெரிக்கா சென்ற வெளியுறவு அமைச்சர் ஜெய்சங்கர்.. இந்தியாவுக்கு வேக்சின் கொள்முதல் செய்ய தீவிரம்

Washington

oi-Veerakumar

வாஷிங்டன்: வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் எஸ்.ஜெய்சங்கர் ஐந்து நாள் பயணமாக அமெரிக்கா சென்றுள்ளார். கொரோனா தடுப்பூசி கொள்முதல் அவரது பயணத்தின் முக்கிய நோக்கமாக இருக்கும்.

மே 24 முதல் 28ம் தேதிவரை அவர் அங்கு சுற்றுப் பயணம் செய்கிறார். ஜெய்சங்கர் மே 26 வரை நியூயார்க்கில் இருப்பார். நியூயார்க்கில், அவர் ஐ.நா. பொதுச்செயலாளர் அன்டோனியோ குடெரெஸை சந்திப்பார் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

"வாஷிங்டன் டி.சி.யில், வெளிவிவகார அமைச்சர், ஜெய்சங்கர், அமெரிக்காவின் வெளியுறவு செயலாளர் ஆண்டனி பிளிங்கனுடன் சந்தித்து பேச உள்ளார். இருதரப்பு உறவைக் கையாளும் அமைச்சரவை உறுப்பினர்கள் மற்றும் நிர்வாகத்தின் மூத்த அதிகாரிகளையும் அவர் சந்திப்பார்" என்று இந்திய வெளியுறவுத் துறை அமைச்சகம் தனது அறிக்கையில் தெரிவித்துள்ளது.

கொரோனா வைரஸ் தொற்றுநோயின் இரண்டாவது அலையின்போது இந்தியா கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. தடுப்பூசி பற்றாக்குறை நிலவுகிறது. இந்த நிலையில், ஜெய்சங்கர் அமெரிக்கா சென்றுள்ளார்.

English summary

External Affairs Minister Jaishankar has left for the United States on a five-day visit. Purchasing the corona vaccine will be the main purpose of his trip.