பிரதமர் மோடி மிகச்சிறந்த நபர்.. மகத்தான பணிகளை செய்து வருகிறார்.. புகழ்ந்து தள்ளிய டொனால்ட் டிரம்ப்

Washington

oi-Mani Singh S

வாஷிங்டன்: இந்திய பிரதமர் மோடி மிகச்சிறந்த நபர் என்றும், மகத்தான பணிகளை செய்து வருவதாகவும் பாராட்டிய அமெரிக்க முன்னாள் அதிபர் டொனால்டு டிரம்ப், இந்தியாவுக்கு தன்னை விட சிறந்த நண்பர் கிடைக்கப் போவது இல்லை என்றும் தெரிவித்துள்ளார்.

அமெரிக்காவின் 45-வது அதிபராக பதவி வகித்தவர் டொனால்டு டிரம்ப்.

தனது பதவிக்காலத்தில் அவ்வப்போது சில சர்ச்சைகளிலும் சிக்கிய டொனால்டு டிரம்ப், கடந்த அதிபர் தேர்தலில் போட்டியிட்டு ஜோ பைடனிடம் தோல்வி அடைந்தார்.

English summary

Appreciating Indian Prime Minister Modi as a great person and doing great work, former US President Donald Trump has said that India is not going to get a better friend than him.