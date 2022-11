லாட்டரியில் ரூ.82 கோடி பரிசு.. செலவு செய்ய கேர்ள் பிரண்ட் இல்லையாம்.. வருத்தத்தில் ஜெர்மனி நபர்!

Washington

oi-Mani Singh S

வாஷிங்டன்: லாட்டரியில் ரூ.82 கோடி பரிசு விழுந்துள்ளதால் பெரும் மகிழ்ச்சியடைந்த ஜெர்மனி நபர், ஊர் சுற்ற கேர்ள் பிரண்ட் இல்லாமல் கவலையடைந்துள்ளார். லாட்டரியில் அதிர்ஷ்டம் கைகொடுத்த அளவுக்கு கேர்ள் பிரண்ட் விஷயத்தில் அதிர்ஷ்டம் கை கொடுக்கவில்லையே என்று புலம்பாத குறையாய் கூறி வருகிறார் அந்த நபர்.

லாட்டரியில் பரிசு விழுவதெற்கெல்லாம் கண்டிப்பாக கொஞ்சம் அதிர்ஷ்டம் தேவைதான்.

வருடக் கணக்கில் லாட்டரி வாங்கி ஒரு ரூபாய் கூட வெல்லாதவர்களும் இருக்கிறார்கள்... வாங்கிய ஒரே லாட்டரிக்கும் பல கோடி பரிசு அடித்து கோடீஸ்வரர் ஆனவர்களும் இருக்கிறார்கள்.

English summary

A German man who is overjoyed after winning Rs 82 crore in the lottery is worried about having no girlfriend around town. The man complains that he is not as lucky with his girlfriend as he is with the lottery.