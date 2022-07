சாட்போட் குறித்த சர்ச்சை பேச்சு. . ஊழியரை பணிநீக்கம் செய்ததா கூகுள்?. . என்ன நடந்தது

Washington

வாஷிங்டன்: செயற்கை நுண்ணறிவு சாட்போட் 'லாம்டா'- வை தன்னையறிந்த நபர் என்று கூறி பரபரப்பை ஏற்படுத்திய மூத்த ஊழியரை, பணியில் இருந்து நீக்கியதாக கூகுள் தெரிவித்துள்ளது.

பிரபல இணைய தேடுபொறி நிறுவனமான கூகுள், பல்வேறு செயலிகள் மூலம் தனது பயனர்களை கவர்ந்து வருகிறது.

அந்த வகையில் செயற்கை நுண்ணறிவு கொண்ட சாட்போட் லாம்டாவையும் அறிமுகப்படுத்தி இணைய உலகத்தை வியக்க வைத்தது.

English summary

Google says it has fired a senior employee who created a stir by claiming that its artificial intelligence chatbot 'Lamda' was a person who knew him.