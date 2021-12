சூறாவளியில் சிக்கி 6 அமேசான் ஊழியர்கள் பலி – இதயம் உடைந்துவிட்டதாக ஜெஃப் பெசோஸ் உருக்கம்

Washington

oi-Rajkumar R

வாஷிங்டன்: அமெரிக்காவின் 5 மாகாணங்களில் வீசிய சூறாவளியில் சிக்கி 6 ஊழியர்கள் உயிரிழந்த செய்தியைக் கேட்டு தனது இதயம் உடைந்துவிட்டதாக அமேசானின் நிறுவனரும் செயல்தலைவருமான ஜெஃப் பெசோஸ் உருக்கமாக பதிவிட்டுள்ளார்.

அமெரிக்காவின் தென்பகுதியில் அமைந்துள்ள கென்டகி, மிசோரி, டென்னசி உள்ளிட்ட 5 மாகாணங்களை அடுத்தடுத்து நான்கு முறை சூறாவளி காற்று தாக்கியது . இதனால் ஏராளமான கட்டிடங்கள் இடிந்து விழுந்தன . சூறாவளியின் கோர தாண்டவத்திற்கு ஈடு கொடுக்க முடியாமல் ஏராளமான மரங்கள் முறிந்து விழுந்தது .

சூறாவளி தாக்குதலில் 70க்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்து இருக்கலாம் என செய்திகள் வெளியாகியுள்ளது. சுற்றிச் சுழன்று அடித்த சூறாவளி காரணமாக கவுண்டி பகுதிகளில் கடுமையாக சேதம் ஏற்பட்டதாக கெண்டகி மாகாண கவர்னர் தெரிவித்துள்ளார்.மீட்பு பணிகள் அங்கே துரிதப்படுத்தப்பட்டு உள்ள நிலையில் உயிரிழந்தோர் எண்ணிக்கை மேலும் அதிகரிக்கக்கூடும் என அஞ்சப்படுகிறது.

Amazon founder and CEO Jeff Bezos has eloquently posted that he was heartbroken to hear the news of the death of 6 employees in a hurricane that struck 5 states in the United States.