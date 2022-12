இந்தியா மதசார்பற்ற நாடிலிருந்து இந்து நாடாக மாறும் அபாயம் உள்ளது.. அமெரிக்க எம்.பி. பேச்சு

Washington

oi-Jackson Singh

வாஷிங்டன்: இந்தியா இந்து தேசமாக மாறும் அபாயத்தில் இருப்பதாக அமெரிக்க எம்.பி. ஆன்டி லெவின் பேசியிருப்பது பெரும் சர்ச்சையாகி உள்ளது. உலகின் மிகப்பெரிய ஜனநாயக நாடான இந்தியா, இப்படியொரு நிலைமைக்கு சென்றுவிடக் கூடாது என்றும் ஆன்டி லெவின் கூறியுள்ளார்.

இதனிடையே, அமெரிக்க எம்.பி.யின் இந்த பேச்சுக்கு பாஜக உள்ளிட்ட வலதுசாரி அமைப்புகள் கடும் கண்டனத்தை தெரிவித்து வருகின்றன.

இந்தியாவில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையிலான பாஜக ஆட்சி அமைந்தது முதலாக, பிற மதத்தினர் குறித்து தரக்குறைவான விமர்சனங்களை அக்கட்சியின் தலைவர்களும், எம்.பி., எம்எல்ஏக்களும் தெரிவித்து வருகின்றனர்.

US Democratic MP Andy Levin said that India is in danger of becoming Hindu nationalist State rather than a secular democracy.