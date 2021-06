'எனது 50 வருட கனவு இது..' விண்வெளிக்கு பறக்கும் ஜெப் பெசோஸ்.. அவருடன் செல்வது யார் தெரியுமா?

Washington

oi-Vigneshkumar

வாஷிங்டன்: உலகின் முன்னணி பணக்காரர்களில் ஒருவரும் அமேசான் நிறுவனருமான ஜெப் பெசோஸ், அவரது சகோதருடன் அடுத்த மாதம் விண்வெளிக்குச் செல்லவுள்ளார்.

தம்பி Mark உடன் Space-க்கு செல்லும் Amazon Owner Jeff Bezos | Oneindia Tamil

உலகின் முன்னணி பணக்காரர்களில் ஒருவர் ஜெப் பெசோஸ். உலகின் மிகப் பெரிய ஆன்லைன் ஷாப்பிங் நிறுவனமான அமேசான் நிறுவனத்தை இவர் நடத்தி வருகிறார்.

தஞ்சையில் மூட்டை மூட்டையாக சிக்கிய 'பாட்டில்கள்' இன்ஸ்பெக்டர் உள்பட 4 பேர் செய்த பகீர்! டிஐஜி அதிரடி

இதுதவிர 'Blue Origin' என்ற நிறுவனம் ஒன்றையும் ஜெப் பேசோஸ் நடத்தி வருகிறார். இந்த நிறுவனம் விண்வெளி பயணங்கள் குறித்த ஆய்வுகளை மேற்கொண்டு வருகிறது.

English summary

Jeff Bezos has announced that he will be flying to space next month. He and his brother will be two of the passengers on his company's first trip to space.