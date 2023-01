1337-ஆண்டுக்கு பிறகு அரிய நிகழ்வு..பூமியை நெருங்கும் நிலவு..ஆனாலும் பார்க்க முடியாது..ஏன் தெரியுமா?

Washington

oi-Mani Singh S

வாஷிங்டன்: 1337 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு வானில் அரிய நிகழ்வு இன்று நடக்கிறது. அதாவது பூமிக்கு மிக நெருக்கமாக நிலவு இன்று வருகிறது. இதற்கு முன்பாக கடந்த 992 ஆம் ஆண்டில்தான் நிலவு இப்படி பூமியை நெருங்கி வந்ததாம். பூமியை நெருங்கி வந்தாலும் இந்த நிகழ்வை நம்மால் காண முடியாது. அது ஏன் என்ற விவரங்களை கீழே காணலாம்.

பிரபஞ்சம் எண்ணிலடங்காத சூரியக் குடும்பங்களையும், நட்சத்திரக் கூட்டங்களையும் உள்ளடக்கியது.

ஒவ்வொரு சூரியக் குடும்பத்திலும் எண்ணற்ற கோள்கள் உள்ளன. பல்வேறு பேரதிசயங்களை கொண்டஇந்த பிரபஞ்சம் தொடர்பான ஆய்வுகளில் விஞ்ஞானிகள் ஈடுபட்டுள்ளனர்.

ஈரோடு கிழக்கு தொகுதி இடைத்தேர்தல்.. விலகிய பாமக.. பின்னணியில் 5 ‛மேஜர்’ விஷயம்.. கணிப்பு சரிதான்!

English summary

After 1337 years, a rare event is happening in the sky today. That means the moon is coming very close to the earth today. Before this, the moon came this close to the earth only in the last year 992. We cannot see this phenomenon even if we come close to Earth. Below are the details of why.