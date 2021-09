இந்தியாவில் முஸ்லீம்களிடையே குழந்தை பிறப்பு விகிதம் குறைந்துள்ளது: அமெரிக்க ஆய்வு மையம் சர்வே

Washington

oi-Veerakumar

வாஷிங்டன்: இந்தியாவில் உள்ள முஸ்லீம் மதத்தைச் சேர்ந்த மக்கள், அதிக கருவுறுதல் விகிதத்தைக் கொண்டுள்ளனர், அதைத் தொடர்ந்து இந்து மதத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் அதிக கருவுறும் விகிதம் கொண்டுள்ளனர். ஆனால் கடந்த காலங்களை விட கருவுறுதல் விகிதம் குறைந்து வருகிறது.

ஆனால், சமண மதத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் (ஜெயின்) மிகக் குறைந்த கருவுறுதல் விகிதத்தைக் கொண்டுள்ளனர்.

இந்த புள்ளி விவரத்தை அமெரிக்க சிந்தனைக் குழு ஒன்று தனது அறிக்கையில் வெளியிட்டுள்ளது.

English summary

Muslims in India still have the highest fertility rate among major religious groups, followed by Hindus, while Jains have the lowest fertility rate, a nonpartisan American think tank said in a report on Tuesday, according to which every religious group in the country has seen its fertility fall. In the latest report on the religious composition of India, Pew Research Center said that among Indian Muslims, the total fertility rate has declined dramatically, from 4.4 children per woman in 1992 to 2.6 children in 2015.