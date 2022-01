என்ன படத்துல வர்ற மாதிரியே நடக்குது.. பூமியை நோக்கி பாய்ந்து வரும் சிறு கோள்! நாசா எச்சரிக்கை!

Washington

oi-Vigneshkumar

வாஷிங்டன்: ஆபத்தான சிறுகோள் ஒன்று பூமியை நெருங்கி வருவதாக அமெரிக்க விண்வெளி ஆய்வு மையமான நாசா எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது.

நாம் வாழும் இந்த கேலக்ஸி பல ஆச்சரியங்களைக் கொண்டது. நமது பூமியைப் போலவே இந்த பிரபஞ்சத்தில் பல கோள்கள் இருக்கும் என்றே நம்பப்படுகிறது.

இது தொடர்பான ஆய்வுகள் ஒருபுறம் நடந்து வருகிறது. அதேநேரம் ஒவ்வொரு நாளும் பிரபஞ்சம் பற்றி பல்வேறு தகவல்களை நாம் தெரிந்து வருகிறோம்.

English summary

Summery: NASA have says huge asteroids could be heading for Earth totally undetected due to a blind spot in the sky. NASA latest warning about asteroids in tamil.