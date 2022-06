"அபூர்வ நிகழ்வு!" சூரியனுக்கு மேலே ஒய்யாரமாக செல்லும் வீனஸ்! அடுத்த 100 ஆண்டுகளுக்கு இது நடக்காதாம்

Washington

oi-Vigneshkumar

வாஷிங்டன்: அமெரிக்காவின் நாசா நிறுவனம் 100 ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை மட்டுமே நடக்கும் மிகவும் அரிதான நிகழ்வு ஒன்றின் படத்தைப் பகிர்ந்துள்ளது.

அமெரிக்காவின் விண்வெளி ஆய்வுக் கழகமான நாசா பிரபஞ்சம் குறித்தும் மற்ற கிரகங்கள் குறித்தும் தொடர்ச்சியாக பல்வேறு ஆய்வுப் பணிகளை நடத்தி வருகிறது.

பல்வேறு ஆச்சரியங்களை உள்ளடக்கிய இந்த பிரபஞ்சம் குறித்த விடைகளைக் கண்டறிய நாசா உள்ளிட்ட உலகெங்கும் உள்ள இருக்கும் விண்வெளி ஆய்வு மையங்களின் பங்கு மிகவும் முக்கியமானது.

English summary

NASA Shares Photo Of Rare Event Involving Sun And Venus, Internet Amazed NASA shared a pic of a rare transit of Venus across the face of Sun: (சூரியன் மீது கடந்து செல்லும் வீனஸ் நாசா வெளியிட்ட படம்) NASA latest picture of Sun and Venus.