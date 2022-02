உக்ரைன் எல்லையில் படைகள் வாபஸ் இல்லை.. கூடுதல் படைகளை குவிக்கிறது ரஷ்யா.. நேட்டோ, அமெரிக்கா புகார்

Washington

oi-Vishnupriya R

வாஷிங்டன்: உக்ரைன் எல்லை அருகே கூடுதல் படைகளை ரஷ்யா குவித்து வருவதாக நேட்டோவும் அமெரிக்காவும் குற்றம்சாட்டி வருகிறது.

நேட்டோ கூட்டமைப்பில் இணைய சோவியத் நாடான உக்ரைன் ஆர்வம் காட்டி வருகிறது. இதற்கு ரஷ்யா எதிர்ப்பு தெரிவிக்கிறது. ஆனால் அமெரிக்கா, இங்கிலாந்து, ஜெர்மனி, பிரான்ஸ், கனடா உள்ளிட்ட நாடுகள் உக்ரைன் பக்கம் நிற்கின்றன.

இந்த நிலையில் உக்ரைன் எல்லையான கிரிமியாவில் ரஷ்யா பீரங்கி டாங்கிகள், படைகளை குவித்து வருகிறது. இதனால் உக்ரைன் மீது ரஷ்யா போர் தொடுக்கும் சூழல் நிலவுவதாக அமெரிக்கா தெரிவித்தது. உக்ரைன் மீது போர் புரிந்தால் பெரிய விலையை கொடுக்க நேரிடும் என்றும் மிரட்டல் விடுக்கப்பட்டது.

English summary

Nato and US say that Russia builds troops near Ukraine . Nato says it can prove Russia's no deescalation.