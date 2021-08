"என்னாச்சு கிம் ஜாங் உன்" தலைக்கு பின்னாடி ஏன் இப்படி இருக்கு.. உன்னிப்பாக பார்க்கும் உலக நாடுகள்

Washington

oi-Veerakumar

வாஷிங்டன்: வட கொரிய அதிபர் கிம் ஜாங் உன் உடல்நிலை பற்றி மீண்டும் உலக நாடுகள் முழுக்க பரபரப்பு பேச்சு எழுந்துள்ளது. இதற்கு காரணம் சமீபத்தில் வெளியான அவரது புகைப்படத்தில் இடம்பெற்றுள்ள ஒரு பேண்டேஜ்.

தனது சர்வாதிகார உத்தரவுகளால் உலக நாடுகள் அனைத்தும் உன்னிப்பாக கவனிக்க வைத்தவர் கிம் ஜாங் உன். ஆனால் கடந்த சில வருடங்களாக அவரது உடல் நிலை மோசமாகிக் கொண்டே இருப்பதாக தொடர்ந்து தகவல்கள் வெளியாகிக் கொண்டிருக்கின்றன.

அவரது, தந்தை, தாத்தா உள்ளிட்டோர் இதய நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் என்பதால் மரபணு காரணமாக, கிம் ஜாங் உன் அதுபோன்ற பாதிப்புக்குள்ளாகி இருக்கக்கூடும், அதன் காரணமாகதான், உடல் எடை அதிகரித்து உள்ளது, நடக்கும் போது மிகவும் மூச்சு வாங்குகிறது என்பது குறித்தெல்லாம் வரிசையாக செய்திகள் வந்து கொண்டிருக்கின்றன.

கிம் ஜாங் கை கடிகாரத்தை கவனிச்சீங்களா.. பரபர வட கொரியா.. உன்னிப்பாக நோட் செய்யும் உளவு அமைப்புகள்!

English summary

What happened to Kim Jong UN: North Korean president Kim Jung Un can be seen with head bandage, and this sparks yet another round of health speculations. On July 11, a photo of Kim Jong Un posing with a musician was released. There was no injury to the back of his head in it. But with the bandage on the back of his head in the now-released photo, there have been many suspicions.