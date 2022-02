"ரொம்ப எக்ஸைட்.." ரஷ்யாவிலிருந்தபடி புல்லரித்த இம்ரான் கான்! கடுப்பான அமெரிக்கா.. கொடுத்த பதிலடி!

Washington

வாஷிங்டன்: உக்ரைன் ரஷ்யா இடையே போர் நடந்து வரும் நிலையில், ரஷ்யாவிலிருந்து கொண்டு 'ரொம்ப எக்ஸைட்டடாக' இருக்கிறது என கருத்து தெரிவித்த பாகிஸ்தான் பிரதமர் இம்ரான் கானுக்கு அமெரிக்கா பாடம் எடுத்துள்ளது.

உக்ரைன் ரஷ்யா போர் சூழல் தொடங்கியதுமே பல நாடுகள் அமைதியை விரும்புவதாகவும், போர் சூழல் வேண்டாம் என பேச்சு வார்த்தைக்கு அழைத்தன. ஆனால் பேச்சுவார்த்தை கைகூடாமல் போர் தொடங்கி இருக்கிறது.

ரஷ்யாவில் இருந்து பிரிந்து வந்து உக்ரைன் தனி நாடானது. தன்னை ஐரோப்பிய நாடாக கருதிய உக்ரைன், நேட்டோ நாடுகளில் இணைய விரும்பியது. இதற்கு ரஷ்யா எதிர்ப்பு தெரிவித்தது. நேட்டோ நாடுகளின் சபையில் உக்ரைன் இணைந்தால் மேற்கில் அமெரிக்காவின் ஆதிக்கம் அதிகரிக்கும், இதனால் ரஷ்யாவுக்கு ஆபத்தாகும் என கருதியது.

The United States has learned a lesson from Pakistani Prime Minister Imran Khan, who has commented that Ukraine is 'too excited' to be brought in from Russia as the war between Russia continues.