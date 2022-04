ஏலியன்கள் பூமிக்கு வந்தார்களா? மேகத்தில் தோன்றி மலையில் மோதி சிதறிய ஸ்பேஸ் ஷிப்! அதென்ன யூஎஃப்ஓ?

Washington

oi-Rajkumar R

வாஷிங்டன் : அமெரிக்காவின் அலாஸ்கா மகாணத்தில் மலை மீது விசித்திரமான மேகம் தோன்றிய நிலையில் யூஎப்ஒ என அழைக்கப்படும் அடையாளம் காணமுடியாத பறக்கும் பொருள் ஒன்று விபத்துக்குள்ளானதாக உள்ளூர்வாசிகள் கூறியுள்ள நிலையில், இந்த புகைப்படங்கள் இணையத்தில் வேகமாக பரவி வருகிறது.

இந்த உலகில் பறக்கும் தட்டுகள், ஏலியன்கள் என்பன போன்ற பேச்சுகள் இன்று நேற்றல்ல பல நூற்றாண்டுகளாக மக்களிடையே பேசுபொருளாக உள்ளது. இவற்றை கட்டுக்கதைகள் என்றும் ஒதுக்கி விட முடியாது, அப்படியே ஏற்றுக் கொள்ளவும் இயலாது.

அமெரிக்காவில் கடந்த 1966ம் ஆண்டு முதல் முறையாக வானில் பறக்கும் தட்டு போன்ற அடையாளம் தெரியாத மர்ம பொருள் பறந்ததை பார்த்ததாகத் நாட்டு விமானப் படையினர் கூறினார்.

English summary

The photos are spreading fast on the internet as locals say an unidentified flying object known as UFO crashed as a strange cloud appeared on a mountain in the US state of Alaska.