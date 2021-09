அமெரிக்க துணை அதிபர் கமலா ஹாரிசுக்கு பிரதமர் மோடி கொடுத்த செம கிப்ட்.. இணையத்தில் வைரல்!

Washington

வாஷிங்டன்: அமெரிக்காவில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ள பிரதமர் மோடி அமெரிக்க துணை அதிபர் கமலா ஹாரிஸ் மற்றும் ஜப்பான், ஆஸ்திரேலியா பிரதமர்களுக்கு சிறப்பு பரிசுகள் வழங்கியுள்ளார்.

பிரதமர் நரேந்திர மோடி 4 நாட்கள் சுற்றுப் பயணமாக அமெரிக்கா சென்றுள்ளார். இந்தியா, அமெரிக்கா, ஆஸ்திரேலியா, ஜப்பான் ஆகிய 4 நாடுகள் இணைந்து உருவாக்கிய குவாட் கூட்டமைப்பு உச்சி மாநாடு நியூயார்க் நகரில் நடக்கிறது.

English summary

Prime Minister Modi, who is touring the United States, presented special gifts to US Vice President Kamala Harris and the Prime Ministers of Japan and Australia